Пожилая женщина госпитализирована с ожогами.

20 декабря в 23.22 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в квартире двухэтажного деревянного жилого дома в Коврове. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение в одной из квартир на 1-м этаже.В целях спасения людей и тушения пожара было сформировано звено газодымозащитной службы. Через окно сотрудники МЧС России незамедлительно проникли в квартиру, где находился очаг пожара. Женщину 1940 года рождения пожарные обнаружили в коридоре на полу.Спасатели незамедлительно вынесли и передали в руки медикам скорой помощи. Пожилая женщина госпитализирована с ожогами, в настоящее время её жизни ничто не угрожает. Пожар был ликвидирован на площади 1 кв.м. Сгорели постельные принадлежности.По предварительной информации дознавателей, пожар мог произойти из-за электрической лампы, которая располагалась рядом с кроватью. К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.(Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)