Рано утром в областном центре загорелась квартира на улице Юбилейной.

21 декабря в 06:50 утра в МЧС на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в областном центре. Во Владимире горел дом №14 на улице Юбилейной.«Полыхала квартира на шестом этаже. Из многоэтажки было эвакуировано 10 человек. В ходе тушения пожара на месте была обнаружена погибшая женщина 84-х лет», - пояснили в пресс-службе ведомства.В результате ЧП сгорела комната на площади 12 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекались 23 человека и 8 единиц техники.Сейчас на месте работают специалисты пожарной лаборатории и правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.По предварительным данным, погибшая была инвалидом и не могла самостоятельно передвигаться.Огонь обнаружила сиделка, которая утром пришла к пенсионерке.