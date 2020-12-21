Старые лифты заменили на новые, однако радости жильцам это не принесло. В одном из подъездов дома № 4 по Соколова-Соколенка жильцы ежедневно преодолевают лестничные пролёты – и всё из-за

Старые лифты заменили на новые, однако радости жильцам это не принесло. В одном из подъездов дома № 4 по Соколова-Соколенка жильцы ежедневно преодолевают лестничные пролёты – и всё из-за того, что уже несколько дней новый лифт не работает. А ведь только в августе началась работа по замене старых лифтов, рассказывают жильцы. В середине ноября их