Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать, как соблюдаются права человека в странах Европы. В понедельник, 21 декабря, в Москве начала работу 59-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать, как соблюдаются права человека в странах Европы. В понедельник, 21 декабря, в Москве начала работу 59-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России.Россия и Белоруссия – неотъемлемая часть Европы, ее культуры и демократии, отметил спикер. "Нам не безразлично, что происходит в европейских странах", – сказал председатель нижней палаты.Необходимо проанализировать ситуацию с соблюдением прав человека в европейских странах, указал спикер. В частности, внимания парламентариев требуют вопросы отношения к митингующим, проведения выборов, уточнил Володин."Нашей комиссии по вопросам внешней политики было бы правильно изучить происходящее и сделать доклад о защите прав человека в европейских странах", – заявил спикер.Он предложил провести заседание или конференцию с участием экспертов по этому вопросу. Соответствующее поручение будет дано комиссии по внешней политике.Парламентское собрание Союза Беларуси и России было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности. Председателем ПА является Вячеслав Володин.