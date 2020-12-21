Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актуальным предложение бизнесмена Олега Дерипаски приравнять провоцирование антироссийских санкций к государственной измене. Но конкретной позиции по этому вопросу еще не выработано, подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актуальным предложение бизнесмена Олега Дерипаски приравнять провоцирование антироссийских санкций к государственной измене. Но конкретной позиции по этому вопросу еще не выработано, подчеркнул представитель Кремля.Песков напомнил, что правом законодательной инициативы обладают президент и депутаты Госдумы. Все они слышали об этой инициативе, заявил пресс-секретарь главы государства.При этом он отметил, что до президента такие инициативы пока не доходили. "Посмотрим, приведет ли это к формулированию какого-либо документа, сейчас я не могу сказать что-то о конкретной позиции", – добавил Песков.Бизнесмен Олег Дерипаска с апреля 2019 года находится под американскими санкциями. Ему пришлось отказаться от контроля за компаниями "РусАл" и En+, чтобы вывести их из-под ограничений.В своем телеграм-канале бизнесмен сравнил санкции с бомбардировками городов и атаке на пограничные рубежи России.Действия тех, кто инициирует антироссийские санкции вполне логично квалифицировать как измену Родине с соответствующими уголовными последствиями, считает предприниматель. "Давно уже необходимо поправить УК РФ в этой части", – отметил бизнесмен.