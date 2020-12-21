Какие схемы используют при дистанционном мошенничестве и «финансовых пирамидах» рассказали на пресс-конференции сотрудники столичной полиции...

Какие схемы используют при дистанционном мошенничестве и «финансовых пирамидах» рассказали на пресс-конференции сотрудники столичной полиции.Ежегодно увеличивается количество дистанционных преступлений, поэтому ответные шаги полицейских незамедлительны. Правоохранители выявляют «мобильных» мошенников и тех, кто использует мировую сеть. В этой сфере злоумышленники делятся на два вида – одни используют непосредственный контакт с потерпевшим, а другие совершают обман с использованием интернет-ресурсов. Мошенники обманывают граждан при покупке авиабилетов, создают поддельные сайты интернет-магазинов для получения предоплаты за товар без последующей доставки клиенту. Площадкой для мошенников стали и социальные сети, и бесплатные сайты частных объявлений о продаже. Хоть социальные сети - виртуальные, граждане рискуют реальными деньгами.Врио начальника 8 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Виталий Кравцов отметил, что с учетом стремительного роста безналичных платежей зафиксированы случаи создания сайтов фальшивых кредитных организаций, платежных систем, которые похищают реквизиты платежных карт граждан.«Сегодня используются и высокотехнологичные устройства - пластиковые карты, мобильные телефоны и компьютеры. Одновременно с развитием появляются виды мошенничества, которые позволяют обмануть и присвоить деньги граждан», - рассказал Виталий Кравцов.Интернет-мошенниками становятся граждане 18 - 40 лет, которые дислоцируются в любой точке мира с доступом в Интернет и готовы пойти на обман людей для получения материальной выгоды.Часто жертвами мошенников становятся пожилые люди, которые доверчивы и легко поддаются внушению со стороны. В силу возраста и состояния здоровья люди старшего поколения становятся доступным объектом совершения преступлений.Помимо дистанционного мошенничества существуют и преступления, связанные с созданием «финансовой пирамиды». Правонарушение наносит ущерб и государству, и людям, которые, вкладывая, хотели получить увеличение своего материального положения. Эти махинации провоцируют утечку средств, что соответственно сказывается на экономике.Принцип работы «финансовой пирамиды» един и достигается путем привлечения денег новых вкладчиков. Часто финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные фонды и коммерческие проекты, которые якобы вкладывают деньги в высокодоходные финансовые инструменты или «сверхприбыльные проекты». Вначале такие финансовые институты выступают как легально действующие на территории страны организации, например, общества с ограниченной ответственностью, микрокредитные организации, кредитно-потребительские кооперативы, микрофинансовые организации.«За 9 месяцев в производстве следственных подразделений столичной полиции было 74 уголовных дела, что в 2 раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Наибольшее количество уголовных дел, связанных с созданием «финансовых пирамид», в центральном округе Москвы», - отметил врио первого заместителя начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции Александр Галицкий.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве