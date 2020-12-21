Сегодня, в канун 2021 года, праздничный троллейбус поехал по «кольцевому» маршруту № 8.

Сегодня утром в свой первый предновогодний рейс по городу Владимиру отправился «новогодний троллейбус». Традицию выпускать на городские общественные маршруты автобусы и троллейбусы, декорированные новогодней символикой, придумали в муниципальном АО «Владимирпассажиртранс» еще 7 лет назад. Сегодня, в канун 2021 года, праздничный троллейбус поехал по «кольцевому» маршруту № 8.Новогодний экипаж обычно старается соответствовать своей необычной машине: водитель надевает шапку Деда Мороза, кондуктор - элементы наряда Снегурочки. В этом году экипажу пришлось «утеплиться» более основательно - обязательным элементом экипировки являются маски, правда, не новогодние, а «пандемические».(Фото: пресс-служба администрации Владимира)