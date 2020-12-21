Под предлогом дезинфекции помещения злоумышленники зашли в квартиру к пенсионерке и, введя ее в заблуждение, потребовали оплатить услугу...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ховрино г. Москвы задержали подозреваемых в мошенничестве, совершенном в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 83-летней местной жительницы. Пожилая женщина сообщила, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами в сумме 12 тысяч рублей.Установлено, что заявительнице позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником обслуживающей организации. Он сказал, что ей необходимо открыть входную дверь для дезинфекции квартиры от коронавирусной инфекции по поручению правительства Москвы. Открыв входную дверь, доверчивая пенсионерка пустила незнакомцев в квартиру. Мужчина и женщина под видом сотрудников местного ГБУ обработали антисептиком вентиляционные отверстия на кухне и в ванной комнате, после чего в квартиру вошел третий человек. Мужчина потребовал оплатить 60 тысяч рублей за оказанную услугу, пообещав, что оплаченные денежные средства будут компенсированы пенсионерке московской мэрией в ближайшее время. У пожилой женщины таких денег не оказалось, и она отдала имеющиеся в наличии 12 тысяч рублей. Вручив товарный чек, злоумышленники покинули квартиру. О случившемся пенсионерка рассказала своему 60-летнему сыну-инвалиду, находившемуся в соседней комнате, после чего они поняли, что их обманули.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ховрино на улице Академика Скрябина в Москве задержали двоих подозреваемых. Ими оказались неработающие 30-летний москвич и 41-летний приезжий мужчина. Денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. При личном досмотре у задержанных были обнаружены емкости с водой, дозаторы, антисептики, а также списки пенсионеров с адресами их проживания и номерами телефонов, а также с указанием группы инвалидности. Установлено, что злоумышленники заранее распределили роли в своей преступной схеме. Двое подозреваемых под видом сотрудников компании активно предлагали свои услуги по обработке жилого помещения. Третий мужчина представлялся старшим менеджером и собирал денежные средства.Следствием ОМВД России по району Ховрино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29