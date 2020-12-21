По словам заявителя, неизвестные с витрины тайно похитил четыре телефона и четверо часов, после чего скрылись...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в краже.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже от представителя салона сотовой связи. По словам заявителя, неизвестные с витрины тайно похитил четыре телефона и четверо часов, после чего скрылись. Ущерб составил 180 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых.Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22