Во Владимире направлено в суд уголовное дело о разбое, совершенном в отношении несовершеннолетней.

Во Владимире направлено в суд уголовное дело о разбое, совершенном в отношении несовершеннолетней.22-летний житель Нижнего Новгорода, будучи в областном центре проездом, направил на 14-летнюю девушку травматический пистолет и схватил ее рюкзак с находящимися в нем учебниками, школьными принадлежностями и денежными средствами в сумме 200 рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.За нее вступился знакомый нападавшего, а потом его задержали сотрудники ДПС ГИБДД - уже по пути из Владимира в Нижний Новгород.Вину он не не признал, попытавшись свалить ее на того самого своего знакомого. И теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Это предстоит решить Фрунзенскому районному суду города Владимира.