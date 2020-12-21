По результатам прокурорской проверки оштрафован начальник отдела безопасности движения «Владимирпассажиртранса».
В ноябре горпрокуратура замеряла уровень концентрации опасных веществ в выхлопных газах. Проверку прошли 25 рейсовых автобусов «Владимирпассажиртранса».
«В пяти случаях содержание вредных веществ превышало установленные законом нормы», - отметили в ведомстве.
В результате начальник отдела безопасности движения транспортной компании оштрафован за административное правонарушение, предусмотренное ст. 8.22 КоАП.
В адрес директора акционерного общества внесено представление. На все автобусы предприятия установлены новые сажевые фильтры, проведен их техосмотр, отремонтированы топливные насосы высокого давления и другое оборудование топливной системы.