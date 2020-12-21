По результатам прокурорской проверки оштрафован начальник отдела безопасности движения «Владимирпассажиртранса».

В ноябре горпрокуратура замеряла уровень концентрации опасных веществ в выхлопных газах. Проверку прошли 25 рейсовых автобусов «Владимирпассажиртранса».«В пяти случаях содержание вредных веществ превышало установленные законом нормы», - отметили в ведомстве.В результате начальник отдела безопасности движения транспортной компании оштрафован за административное правонарушение, предусмотренное ст. 8.22 КоАП.В адрес директора акционерного общества внесено представление. На все автобусы предприятия установлены новые сажевые фильтры, проведен их техосмотр, отремонтированы топливные насосы высокого давления и другое оборудование топливной системы.