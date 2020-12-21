Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, что число бронирований коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, что число бронирований коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.Средняя стоимость ночи в среднем выросла на 35%. Но, несмотря на подорожание стоимости ночи, самые дорогие направления очень популярны.Самый дорогой отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеше а, самый дешевый в Крыму, Владимирской области и Ленинградской области.ТОП 10 популярных направлений по бронированию коттеджей на НГ:1)Ялта- 36 тыс /6 ночей2)Банное - 37 тыс/3 ночи3)Шерегеш - 70 тыс/4 ночи4)Суздаль - 28 тыс/3 ночи5)Красная Поляна - 260 тыс/5 ночей6)Егорьевск - 73 тыс/2 ночи7)Осташков - 42 тыс/4 ночи8)Петрозаводск - 32 тыс/3 ночи.9)Олонец - 17 тыс/3 ночи10)Лахденпохья - 30 тыс/4 ночи