Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, что число бронирований коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, что число бронирований коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.
Средняя стоимость ночи в среднем выросла на 35%. Но, несмотря на подорожание стоимости ночи, самые дорогие направления очень популярны.
Самый дорогой отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеше а, самый дешевый в Крыму, Владимирской области и Ленинградской области.
ТОП 10 популярных направлений по бронированию коттеджей на НГ:
1)Ялта- 36 тыс /6 ночей
2)Банное - 37 тыс/3 ночи
3)Шерегеш - 70 тыс/4 ночи
4)Суздаль - 28 тыс/3 ночи
5)Красная Поляна - 260 тыс/5 ночей
6)Егорьевск - 73 тыс/2 ночи
7)Осташков - 42 тыс/4 ночи
8)Петрозаводск - 32 тыс/3 ночи.
9)Олонец - 17 тыс/3 ночи
10)Лахденпохья - 30 тыс/4 ночи