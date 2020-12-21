«Ростелеком» организовал для сети ресторанов франшизы ООО «Бизнес Просто» «Виртуальный Центр обработки данных» (ВЦОД). Компания стала одной из первых в сфере общественного питания во

«Ростелеком» организовал для сети ресторанов франшизы ООО «Бизнес Просто» «Виртуальный Центр обработки данных» (ВЦОД). Компания стала одной из первых в сфере общественного питания во Владимирской области, кто перешел на использование виртуальных вычислительных мощностей «Ростелекома». Провайдер предоставил в аренду облачные серверы, на которых заказчик разместил интеллектуальную собственность в виде графических материалов, описание атрибутов бренда и обучающие