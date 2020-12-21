«Ростелеком» организовал для сети ресторанов франшизы ООО «Бизнес Просто» «Виртуальный Центр обработки данных» (ВЦОД).

«Ростелеком» организовал для сети ресторанов франшизы ООО «Бизнес Просто» во Владимире. «Виртуальный Центр обработки данных» (ВЦОД). Компания стала одной из первых в сфере общественного питания во Владимирской области, кто перешел на использование виртуальных вычислительных мощностей «Ростелекома». Провайдер предоставил в аренду облачные серверы, на которых заказчик разместил интеллектуальную собственность в виде графических материалов, описание атрибутов бренда и обучающие видео для сотрудников. Функциональные возможности ВЦОД помогают ресторанной сети оперативно подключаться к необходимым ресурсам в онлайн-режиме, создавать резервные копии баз данных, что ведет к снижению издержек и обеспечивает высокую защиту информации.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Главное преимущество работы с виртуальным ЦОД — огромная экономия сил и средств. Наши заказчики не тратятся на закупку или замену оборудования и создание необходимого физического хранилища. Плюсы ВЦОД в том, что оплата производится только за тот объем, который необходим в каждом конкретном случае, а дополнительные мощности подключаются при необходимости в короткие сроки. Благодаря этому повышается скорость решения бизнес-задач любой сложности. Надежная инфраструктура ВЦОД востребована как у микрокомпаний, так и у госкорпораций. Услугу чаще всего используют фирмы из отрасли торговли, финансов, IT, медицины, телекоммуникаций, промышленности, транспорта и логистики».Руслан Митрофанов, генеральный директор ООО «Бизнес Просто»:«Для нашей компании было важно найти безопасное виртуальное хранилище информации, доступное для постоянного использования. "Ростелеком" организовал для нас виртуальный ЦОД с облегченной конфигурацией. Надеемся, что наш бизнес будет дальше эффективно развиваться и в будущем мы расширим объем хранилища. Уже приглядываемся к "Ростелеком Экранам” и "Wi-Fi" с функцией авторизации пользователей».Услуга «Виртуальный ЦОД» — это предоставление вычислительных мощностей облачной платформы «Ростелекома» для размещения информационных баз, систем, приложений или веб-сайтов. Функциональные возможности услуги позволяют заказчикам выбрать операционную систему и количество виртуальных машин. Ростелеком гарантирует высокую надежность с размещением в ЦОД на выбор —Москва, Новосибирск, Сочи.Узнать больше о предложениях «Ростелекома» для бизнес-клиентов и оставить заявку на подключение можно на сайте или по номеру 8 800 200 3000.