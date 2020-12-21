Женщина сообщила, что ей на мобильный телефон поступило несколько звонков от неизвестных граждан, представившимися сотрудниками службы безопасности банков...

СЧ СУ УВД по ЦАО направлено в суд уголовное дело о хищениях денежных средств с банковских счетов граждан дистанционным способом.Как сообщалось ранее, в полицию поступило заявление от 52-летней москвички. Женщина сообщила, что ей на мобильный телефон поступило несколько звонков от неизвестных граждан, представившимися сотрудниками службы безопасности банков, в которых у нее на расчетных счетах хранятся личные сбережения. В ходе разговора неизвестные убедили ее в целях сохранности вкладов снять все деньги и внести их на указанные ими банковские счета, что она и сделала. Впоследствии женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в г. Новосибирске задержали подозреваемых – 25 и 26-летнего мужчин. Установлено, что злоумышленники в ходе разговора с потерпевшей ввели ее в заблуждение и убедили перевести деньги на контролируемые ими банковские счета. Похищенными денежными средствами задержанные распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», которое впоследствии было передано в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для дальнейшего расследования. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе расследования установлено, что злоумышленники совершили девять аналогичных мошенничеств, а также пять краж денежных средств с банковских счетов граждан. Общая сумма материального ущерба составила около 1,5 миллионов рублейВ настоящее время расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28