Инспекторы нашли мальчика на Щелковском шоссе. Сотрудники ГИБДД укутали ребенка в плед, согрели его в патрульном автомобиле и доставили в ближайший отдел полиции, где вызвали бригаду скорой помощи...

«Старший инспектор 2-го взвода 1-й роты старший лейтенант полиции Юрий Кравчук и инспектор 2-го взвода 1-й роты лейтенант полиции Сергей Клебнев нашли на улице потерявшегося мальчика», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Во время ночного дежурства к сотрудникам ГИБДД УВД по ВАО обратился мужчина. Он сообщил, что в районе Чусовской улицы находится мальчик лет пяти в нижнем белье и зимних сапогах. Полицейские незамедлительно выехали на поиски ребенка.В скором времени инспекторы нашли мальчика на Щелковском шоссе. Сотрудники ГИБДД укутали ребенка в плед, согрели его в патрульном автомобиле и доставили в ближайший отдел полиции, где вызвали бригаду скорой помощи. Полицейские ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы приступили к установлению личности потерявшегося и его законных представителей. Сам ребенок не мог сообщить данные, кроме имен родителей.Бригада скорой помощи при обследовании малыша видимых телесных повреждений не выявила, также не было и признаков ОРВИ.Спустя время в службу «112» поступило сообщение от опекуна потерявшегося мальчика. Сотрудники полиции тут же вышли с ним на связь и сообщили местонахождение ребенка. Прибывшие в территориальный отдел опекуны поблагодарили сотрудников полиции.В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73