Полицейские напоминают юным участника движения о важности соблюдения ПДД.

В преддверии новогодних каникул сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Накануне инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району встретились с учениками младших классов школы №1 районного центра.Открывая встречу, инспекторы задали ребятам несколько простых вопросов, проверив, насколько хорошо школьники знают ключевые правила безопасного поведения на проезжей части. Полицейские отметили, что в целом мальчишки и девчонки хорошо владеют дорожной азбукой и при этом напомнили, что Правила дорожного движения нужно регулярно повторять и всегда соблюдать.Гости акцентировали внимание на необходимости использования световозвращающих элементов, особенно зимой, когда день значительно короче, чем летом.Ребята с радостью поддержали разговор и задали полицейским вопросы, в том числе о том, почему обязательно нужно использовать детское автомобильное кресло и пристегиваться ремнями безопасности.