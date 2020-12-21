Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, превысил 1,2 млн рублей...

«Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу совместно с сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве пресекли деятельность группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельной бытовой химии под товарными знаками известных брендов.По версии следствия, для производства контрафакта злоумышленники арендовали помещения на территории Тульской и Калужской областей. Фасовка, упаковка и хранение осуществлялись в офисных и складских помещениях в Восточном административном округе столицы и подмосковной Балашихе. Предположительно, фигуранты реализовывали товар в России и странах ближнего зарубежья.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Тульской и Московской областях полицейские задержали предполагаемых организатора и двух активных участников группы, отвечающих за транспортировку партий бытовой химии.В ходе обысков в цехах и складских помещениях обнаружены и изъяты денежные средства в иностранной валюте и российских рублях на общую сумму более 14 млн рублей, свыше 68 тонн готовой продукции и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, превысил 1,2 млн рублей.Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта поддельной продукции, а также других возможных участников противоправной деятельности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк