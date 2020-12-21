На первом месте – Ялта, где цена шести ночей составляет 36 000, на второй позиции расположилось Банное – 37 000 за трое суток. Замкнул тройку лидеров Шерегеш – 70 000 на 4 дня.

Суздаль оказалась на четвёртом месте в рейтинге самых популярных направлений по бронированию коттеджей на Новый год в России. Стоимость дома на трое суток в древнем городе составила 28 000 рублей.На первом месте – Ялта, где цена шести ночей составляет 36 000, на второй позиции расположилось Банное – 37 000 за трое суток. Замкнул тройку лидеров Шерегеш – 70 000 на 4 дня.После Суздаля идут:- Красная Поляна - 260 000 за 5 ночей;- Егорьевск - 73 000 за 2 ночи;- Осташков - 42 000 за 4 ночи;- Петрозаводск - 32 000 за 3 ночи;- Олонец - 17 000 за 3 ночи;- Лахденпохья - 30 000 за 4 ночи.Количество бронирований, по сравнению с 2019 годом, выросло на 18%, а средняя стоимость на 35%.