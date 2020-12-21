На первом месте – Ялта, где цена шести ночей составляет 36 000, на второй позиции расположилось Банное – 37 000 за трое суток. Замкнул тройку лидеров Шерегеш – 70 000 на 4 дня.
Суздаль оказалась на четвёртом месте в рейтинге самых популярных направлений по бронированию коттеджей на Новый год в России. Стоимость дома на трое суток в древнем городе составила 28 000 рублей.
На первом месте – Ялта, где цена шести ночей составляет 36 000, на второй позиции расположилось Банное – 37 000 за трое суток. Замкнул тройку лидеров Шерегеш – 70 000 на 4 дня.
После Суздаля идут:
- Красная Поляна - 260 000 за 5 ночей;
- Егорьевск - 73 000 за 2 ночи;
- Осташков - 42 000 за 4 ночи;
- Петрозаводск - 32 000 за 3 ночи;
- Олонец - 17 000 за 3 ночи;
- Лахденпохья - 30 000 за 4 ночи.
Количество бронирований, по сравнению с 2019 годом, выросло на 18%, а средняя стоимость на 35%.