Владимирский ветеран Великой Отечественной отметил 95-летний юбилей. Помощник наводчика противотанкового ружья, командир огневого взвода танковой армии. Николай Ежов участвовал в прорыве

Владимирский ветеран Великой Отечественной отметил 95-летний юбилей. Помощник наводчика противотанкового ружья, командир огневого взвода танковой армии. Николай Ежов участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а день Победы встретил в Германии. 9 мая 1945-го года ветеран до сих пор помнит в деталях. Николай Ежов, ветеран Великой Отечественной войны: В предместье Берлина, там есть такой городишка – Кенигсбрюк,