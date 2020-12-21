Возле Белого дома зажгли автоёлку. Необычный флешмоб прошёл в областной столице. На парковке возле областной администрации участники проекта «Безопасные дороги» во Владимирской области,

Возле Белого дома зажгли автоёлку. Необычный флешмоб прошёл в областной столице. На парковке возле областной администрации участники проекта «Безопасные дороги» во Владимирской области, совместно с автомобилистами «Ст-клуб» и при поддержке волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» составили автоёлку из 41 автомобиля. Такой предновогодней традиции уже 4 года. Первую подобную акцию автолюбители провели в 2016 году. Организаторы