В ходе расследования установлено, что автобус не был оборудован тахографом, а у мужчины отсутствовала лицензия на перевозку людей.

В Гороховце осуждён водитель микроавтобуса, по вине которого в аварии пострадало 16 человек. При этом один пассажир скончался, а двое получили тяжкие телесные повреждения.Ночью 2 марта микроавтобус «Мерседес Спринтер», под управлением 37-летнего жителя Чувашии протаранил стоявший на светофоре грузовик. На момент ДТП в салоне «немца» находилось 15 человек. В результате почти все они были госпитализированы в Гороховецкую ЦРБ. Один из пассажиров скончался на месте происшествия.Выяснилось, что водитель иномарки уснул за рулём. В ходе расследования установлено, что автобус не был оборудован тахографом, а у мужчины отсутствовала лицензия на перевозку людей.Теперь виновник ЧП отправится на 2 года в колонию-поселение.