УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Соколова Александра Вячеславовича...

УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Соколова Александра Вячеславовича, 1971 года рождения, местонахождение которого неизвестно с августа 2011 года.Приметы: европейской внешности, на момент пропажи на вид 40-45 лет, рост 192 см, худощавого телосложения, волосы седые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499)320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22