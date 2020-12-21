Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Торчяна Карена Мушеговича, 1970 года рождения...

Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Торчяна Карена Мушеговича, 1970 года рождения, местонахождение которого неизвестно с декабря 2011 года.Приметы: кавказской внешности, на момент пропажи на вид 40-45 лет, рост 175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые с сединой.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499)320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22