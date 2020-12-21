По состоянию на 10 декабря в областной столице выявлено и подлежит сносу ещё 2447 таких сооружений.

Владимирские власти продолжают борьбу с незаконно выстроенными гаражами.По информации пресс-службы городской мэрии, в Ленинском районе в 2020 году демонтировали 95 таких конструкций. В Октябрьском районе - 89. Во Фрунзенском районе - 590 гаражей.В Ленинском районе осталось снести около 70, в Октябрьском — 482, во Фрунзенском — 1895.По состоянию на 10 декабря в областной столице выявлено и подлежит сносу ещё 2447 гаражей.«После демонтажа нелегальных сооружений в Октябрьском районе благоустроили Соловьиный пруд, во Фрунзенском - пруд на улице Комиссарова, а в Ленинском - территорию у Ледового дворца «Владимир», - напомнили о положительной стороне вопроса в мэрии Владимира.Всем владельцам рекомендовано во избежание дополнительных трат освободить земельные участки добровольно и убрать за собой незаконно занятую территорию.