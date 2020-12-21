Партия Справедливая Россия работает над законопроектом о выплатах родителям. Одним из авторов инициативы выступил депутат от фракции в Госдуме Олег Шеин.

Партия "Справедливая Россия" работает над законопроектом о выплатах родителям. Одним из авторов инициативы выступил депутат от фракции в Госдуме Олег Шеин.В недавнем интервью политик заявил о намерении партии ввести зарплату для родителей. Взрослые россияне будут ежемесячно получать выплаты на детей до достижения последними совершеннолетия.Олег Шеин отметил, что такая практика есть во Франции – благодаря ей властям удалось преодолеть демографический кризис. Там на четырех взрослых приходится четыре ребенка, в России на четырех взрослых – три ребенка.Идею уже поддержали в Общественной палате, Национальном родительском комитете. Кроме того, предложение оценил председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы."Будем разрабатывать закон", – сообщил Шеин. Он напомнил в своем телеграм-канале, что 15 лет назад "Справедливая Россия" впервые предложила ввести материнский капитал, в эту идею тогда тоже никто не верил.Ранее депутат в беседе с URA.ru заявил, что такая мера повысит рождаемость в стране. Кроме того, она поможет семьям, попавшим в непростую финансовую ситуацию. По мнению Шеина, помощь гражданам должна быть регулярной.Напомним, 17 декабря Владимир Путин Родители получат пять тысяч рублей перед Новым годом. Эта мера должна стать приятным подарком для миллионов российских семей.