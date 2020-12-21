В Коврове пожарные спасли пенсионерку. ЧП произошло около полуночи в воскресенье, загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Свердлова. Горела одна из квартир на первом этаже. Спасатели

В Коврове пожарные спасли пенсионерку. ЧП произошло около полуночи в воскресенье, загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Свердлова. Горела одна из квартир на первом этаже. Спасатели разбили окно и ворвались в квартиру. Из задымлённого помещения они вынесли 80-летнюю бабушку. Светлана Барашкова, и. о. начальника пресс-службы МЧС области Через окно сотрудники МЧС России незамедлительно проникли в