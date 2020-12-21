В Кремле внимательно следят за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса. Мутация COVID-19 была обнаружена на днях в Великобритании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий ..

В Кремле внимательно следят за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса. Мутация COVID-19 была обнаружена на днях в Великобритании.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, будет ли страна закрывать границы с Британий. Он предложил журналистам обратиться в оперативный штаб.По словам ученых, новый штамм коронавируса заразнее, чем ранее известный. Несмотря на это он не представлят большой опасности для людей. Известно, что авиасообщение с Великобританией ограничило более 20 стран.