В Кремле внимательно следят за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса. Мутация COVID-19 была обнаружена на днях в Великобритании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ..
В Кремле внимательно следят за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса. Мутация COVID-19 была обнаружена на днях в Великобритании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, будет ли страна закрывать границы с Британий. Он предложил журналистам обратиться в оперативный штаб.
По словам ученых, новый штамм коронавируса заразнее, чем ранее известный. Несмотря на это он не представлят большой опасности для людей. Известно, что авиасообщение с Великобританией ограничило более 20 стран.