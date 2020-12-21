Талоны на продукты и товары первой необходимости довольно долго были в обиходе в СССР в эпоху перестройки. Однако эта давно забытая система вскоре может вновь пригодиться уже в России.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-12-2020-v-obshhestvennoj-palate-rossii-predlozhili-vernut-produktovye-kartochki-.html" target="_blank">В Общественной палате России предложили вернуть продуктовые карточки </a> - Талоны на продукты и товары первой необходимости довольно долго были в обиходе в СССР в эпоху перестройки. Однако эта давно забытая система вскоре может вновь пригодиться уже в России.
[url=https://33live.ru/novosti/21-12-2020-v-obshhestvennoj-palate-rossii-predlozhili-vernut-produktovye-kartochki-.html]В Общественной палате России предложили вернуть продуктовые карточки [/url] - Талоны на продукты и товары первой необходимости довольно долго были в обиходе в СССР в эпоху перестройки. Однако эта давно забытая система вскоре может вновь пригодиться уже в России.