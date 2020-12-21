Около 7 утра горела квартира в 14 доме по Юбилейной. Пожар произошел на шестом этаже, впрочем, дымом заволокло и квартиры выше. Дым буквально заблокировал людей в их квартирах, сообщают в МЧС.

Около 7 утра горела квартира в 14 доме по Юбилейной. Пожар произошел на шестом этаже, впрочем, дымом заволокло и квартиры выше. Дым буквально заблокировал людей в их квартирах, сообщают в МЧС. Спасатели вывели из дома 12 человек. На пожаре погибла женщина 1937 года рождения. По предварительной информации МЧС, погибшая была инвалидом, самостоятельно передвигаться не могла.