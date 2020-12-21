Талоны на продукты и товары первой необходимости довольно долго были в обиходе в СССР в эпоху перестройки. Однако эта давно забытая система вскоре может вновь пригодиться уже в России.

Талоны на продукты и товары первой необходимости довольно долго были в обиходе в СССР в эпоху перестройки. Однако эта давно забытая система вскоре может вновь пригодиться уже в России.[Материал дополняется]