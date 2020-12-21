В новый год с новой школой. В ставровской музыкальной школе закончился семимесячный капитальный ремонт.

В новый год с новой школой. В ставровской музыкальной школе закончился семимесячный капитальный ремонт.Знакомая многим "Чунга-Чунга" Владимира Шаинского стала для Глеба Велька пропуском в мир музыки. Это первое произведение, которое он исполнил на фортепиано. Это было три года назад.Глеб Вельк, ученик музыкальной школы в г. Ставрово:-Мечта есть у тебя, Глебушка? В плане музыкальном, где то-то хочешь побеждать?- Не знаю, может в общенародном конкурсе победить.- Тебе нравится в конкурсах участвовать?-да-да, ну как участвовать, желательно и побеждать, как быУченики Ставровской школы искусств известны на всю Россию. Они лидируют даже в международных конкурсах. Гордость школы - ее духовой оркестр. В 1991 году ему присвоено звание "Народный". Но впервые за полвека своего существования здесь сделали капитальный ремонт.Юрий Колотилов, директор детской музыкальной школы в г. Ставрово:- Было выделено 11 миллионов, по развитию культуры Владимирской области. На эти средства был полностью отремонтирован фасад здания, полностью отремонтирована крыша, построено ограждение новое и сделан актовый зал.Поддержка детских школ искусств в этом году вышла на новый уровень, рассказывает директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Во Владимирской области 47 подобных школ, около половины из них требуют ремонта .Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области:- Появление вот направление в нацпроекте, я думаю в течение 3-4 лет позволит нам, в общем то очень серьезно поменять вид наших школ искусства. Сделать их уютными, красивыми.Почти тридцать лет в Ставрово приезжают коллективы со всей России на фестиваль духовой музыки "Серебряные трубы". Очередного фестиваля юные музыканты ожидают с нетерпением: на концертах зазвучат новые барабаны, литавры , другие инструменты , которые получила школа по нацпроекту.Артем Яковенко, Семен Карпов, Вести-Владимир.