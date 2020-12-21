В новый год с новой школой. В ставровской музыкальной школе закончился семимесячный капитальный ремонт.
В новый год с новой школой. В ставровской музыкальной школе закончился семимесячный капитальный ремонт.
Знакомая многим "Чунга-Чунга" Владимира Шаинского стала для Глеба Велька пропуском в мир музыки. Это первое произведение, которое он исполнил на фортепиано. Это было три года назад.
Глеб Вельк, ученик музыкальной школы в г. Ставрово:
-Мечта есть у тебя, Глебушка? В плане музыкальном, где то-то хочешь побеждать?
- Не знаю, может в общенародном конкурсе победить.
- Тебе нравится в конкурсах участвовать?
-да-да, ну как участвовать, желательно и побеждать, как бы
Ученики Ставровской школы искусств известны на всю Россию. Они лидируют даже в международных конкурсах. Гордость школы - ее духовой оркестр. В 1991 году ему присвоено звание "Народный". Но впервые за полвека своего существования здесь сделали капитальный ремонт.
Юрий Колотилов, директор детской музыкальной школы в г. Ставрово:
- Было выделено 11 миллионов, по развитию культуры Владимирской области. На эти средства был полностью отремонтирован фасад здания, полностью отремонтирована крыша, построено ограждение новое и сделан актовый зал.
Поддержка детских школ искусств в этом году вышла на новый уровень, рассказывает директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Во Владимирской области 47 подобных школ, около половины из них требуют ремонта .
Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области:
- Появление вот направление в нацпроекте, я думаю в течение 3-4 лет позволит нам, в общем то очень серьезно поменять вид наших школ искусства. Сделать их уютными, красивыми.
Почти тридцать лет в Ставрово приезжают коллективы со всей России на фестиваль духовой музыки "Серебряные трубы". Очередного фестиваля юные музыканты ожидают с нетерпением: на концертах зазвучат новые барабаны, литавры , другие инструменты , которые получила школа по нацпроекту.
Артем Яковенко, Семен Карпов, Вести-Владимир.