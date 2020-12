Новая стратегия разрабатывается и реализуется при активном участии банка ВТБ.

Попечительский совет Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) утвердил основные направления стратегии развития бизнес-школы до 2025 года. Новая стратегия разрабатывается и реализуется при активном участии банка ВТБ.«ВТБ активно поддерживает сферу образования, и ВШМ СПбГУ на протяжении многих лет является нашим стратегическим академическим партнером. Уже сегодня ВШМ СПбГУ в международных рейтингах поднялась выше всех российских бизнес-школ. Впереди – еще более амбициозные глобальные цели. Вместе с другими попечителями мы уверены, что общими усилиями поднимем российское бизнес-образование на самый высокий международный уровень, и ВШМ СПбГУ станет источником лучших управленческих кадров для глобального рынка труда», – отметил президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.Стратегическая цель ВШМ СПбГУ – к 2025 году войти в топ-30 европейских бизнес-школ в рейтинге Financial Times, стать для ведущих работодателей бизнес-школой первого выбора и увеличить количество студентов и слушателей до 30 тысяч ежегодно. В основе обновленной стратегии развития ВШМ СПбГУ – концепция lifelong learning и принципы устойчивого развития. Реализации поставленных целей будут способствовать цифровые решения – их долю в учебных курсах планируется увеличить до 50%.Команда ВТБ активно вовлечена в разработку и реализацию новой стратегии ВШМ СПбГУ, а также формирование цифровой образовательной среды и создание образовательных продуктов. Эксперты ВТБ становятся преподавателями-практиками на программах бизнес-школы и привносят в учебные курсы ВШМ СПбГУ свою экспертизу в области финтеха, digital-технологий, розничного и корпоративного бизнеса. В 2021 году стартуют обновленные магистерские программы Master in Corporate Finance, Master in Business Analytics and Big Data, разработанные преподавателями ВШМ СПбГУ совместно со специалистами ВТБ.«Миссия ВШМ СПбГУ – создавать знания, развивать лидеров и менять мир к лучшему. В партнерстве с бизнесом, государством и ведущими учеными бизнес-школа создает образовательные продукты мирового уровня и помогает лидерам, командам и организациям совершенствоваться на всех этапах их развития. Эти задачи созвучны стратегическим планам ВТБ. Синергия бизнеса, академической среды и современных технологий дает возможность максимально быстро и эффективно отвечать на вызовы сегодняшнего дня», – отметила заместитель президента - председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.ВШМ СПбГУ как университетская бизнес-школа в своем развитии опирается на высокие академические стандарты качества Санкт-Петербургского государственного университета – признанного в мире центра науки, образования и культуры. Совместно с СПбГУ и попечителями бизнес-школа запускает процесс разработки и обновления программ дополнительного профессионального образования, востребованных рынком труда. Это направление станет драйвером роста бизнес-школы. Общеобразовательные программы ВШМ СПбГУ планирует существенно усилить за счет практической составляющей учебного процесса. Основой конкурентоспособности бизнес-школы станет развитие цифровой образовательной среды.Справка:ВШМ СПбГУ – ведущая российская бизнес-школа, созданная на базе Санкт-Петербургского государственного университета, одного из старейших классических университетов, крупнейшего центра науки, образования и культуры в России. ВШМ является признанным центром научных исследований и обучения в области менеджмента.ВШМ СПбГУ - единственная российская бизнес-школа, которая входит в топ-100 лучших Европейских школ в рейтинге Financial Times и имеет две престижные международные аккредитации АМВА и EQUIS. В 2020 году ВШМ СПбГУ впервые вошла в топ-100 международных рейтингов QS Executive MBA Rankings и Financial Times Executive MBA Ranking.Банк ВТБ входит в Попечительский совет ВШМ СПбГУ наряду с крупнейшими российскими и глобальными компаниями, представителями органов власти и международного академического сообщества.