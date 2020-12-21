Начальник отдела, в котором работает потерпевший, присвоила деньги, полагавшиеся для выплат по листу временной нетрудоспособности.

В ноябре текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 34-летний житель одного из сел района, который сообщил, что не получил полагавшиеся ему выплаты по листу временной нетрудоспособности. Мужчина пояснил, что деньги в организацию, в которой он работает, поступили, однако ему переданы не были.Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, в результате которого установили, что начальник отдела, в котором работает потерпевший, используя служебное положение, зная о наличии 15 000 рублей, полагавшихся для выплат, забрала их себе.Свою вину в содеянном злоумышленница, 43-летняя жительница одного из районных сёл, признала.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств).