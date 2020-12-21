Подведен итог в деле о 16-ти пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

Подведен итог в деле о 16-ти пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.Гороховецким судом виновным признан житель Чувашии, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила пресс-службы облпрокуратуры.2 марта ночью на 335 км автодороги М-7 «Волга» (на светофоре, расположенном возле д. 21 по улице Московская города Гороховца) в сторону города Нижний Новгород микроавтобус «Мерседес Спринтер», под управлением обвиняемого, врезался в остановившийся на красный свет грузовой автомобиль «Мерседес».Пострадало 16 человек, в том числе один пассажир микроавтобуса скончался, а двое получили тяжкие телесные повреждения.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.