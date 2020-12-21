Об этом он объявил на своей странице Вконтакте.

На своей странице Вконтакте губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, вошёл в новый состав Государственного Совета.В новый орган включены и другие его коллеги.«Его значение и влияние в России значительно возросли благодаря поправкам, внесённым в Конституцию», - уверен Владимир Сипягин.Всего в его состав вошли 104 человека. Кроме глав регионов, его пополнили премьер-министр, спикеры Госдумы и Совфеда, лидеры думских партий, полпреды президента, чиновники из администрации президента.