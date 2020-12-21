Диктант включает 50 вопросов, на которые нужно ответить в течение часа.
Акция проводится Министерством здравоохранения РФ в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография». Цель проекта – информирование населения о профилактике основных неинфекционных заболеваний, а также продвижение здорового образа жизни среди всех возрастных групп.
Диктант состоится с 00.00 21 декабря до 23.00 24 декабря на онлайн-платформе publichealth.ru. Он включает 50 вопросов, на которые нужно ответить в течение часа.
По результатам будет проведён индивидуальный разбор ошибок каждого участника, выданы сертификаты, на адреса электронной почты организаторы направят рекомендации по ведению здорового образа жизни. Лучшие участники получат дипломы I, II и III степени.
Департамент здравоохранения Владимирской области призывает жителей региона принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью и оценить уровень своих знаний по укреплению здоровья и профилактике заболеваний.
(Фото: Pixabay)