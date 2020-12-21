Диктант включает 50 вопросов, на которые нужно ответить в течение часа.

Акция проводится Министерством здравоохранения РФ в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография». Цель проекта – информирование населения о профилактике основных неинфекционных заболеваний, а также продвижение здорового образа жизни среди всех возрастных групп.Диктант состоится с 00.00 21 декабря до 23.00 24 декабря на онлайн-платформе publichealth.ru. Он включает 50 вопросов, на которые нужно ответить в течение часа.По результатам будет проведён индивидуальный разбор ошибок каждого участника, выданы сертификаты, на адреса электронной почты организаторы направят рекомендации по ведению здорового образа жизни. Лучшие участники получат дипломы I, II и III степени.Департамент здравоохранения Владимирской области призывает жителей региона принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью и оценить уровень своих знаний по укреплению здоровья и профилактике заболеваний.(Фото: Pixabay)