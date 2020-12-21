Стоимость введённого в эксплуатацию оборудования – 195 млн рублей.

Во Владимирский онкодиспансер поступил современный радиотерапевтический комплекс для проведения высокоточного облучения злокачественных опухолей. Стоимость введённого в эксплуатацию оборудования – 195 млн рублей.«Это третий линейный ускоритель нашем арсенале. Медтехника произведена в США компанией «Varian», - поделился главный врач больницы Андрей Зирин.Аппарат позволит увеличить объёмы лучевой терапии и внедрить новые методы радиотерапевтического лечения.«Наши специалисты прошли необходимое обучение за границей и в отечественных клиниках», – добавил Андрей Зирин.Сверхвысокая точность облучения позволяет практически не затрагивать здоровые ткани организма, что сводит к минимуму негативные последствия терапии.«Новое оборудование автоматически контролирует положение пациента во время сеанса облучения с интервалом 10 миллисекунд», - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.Заведующий радиотерапевтическим отделением №2 Андрей Шейко отметил, с помощью линейного ускорителя владимирские медики смогут применять такой метод радиотерапевтического лечения, как стереотаксис.«Он заключается в сверхточном облучении патологии высокой дозой ионизирующего излучения всего за 1-3 сеанса. Способ особенно эффективен на ранних стадиях рака. Радиохирургией можно воздействовать и на более крупные новообразования, бороться с метастазами», - заметил он.Пропускная способность нового аппарата - около 80 пациентов в смену. Радиотерапевтическая служба работает в две смены – с 8:00 до 20:00. Линейный ускоритель введён в эксплуатацию и начнёт работать в ближайшие дни.