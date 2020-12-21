В октябре 2020 года Правительство Российской Федерации продлило программу льготной ипотеки под 6,5% на покупку новостроек до 1 июля 2021 года.

В октябре 2020 года Правительство Российской Федерации продлило программу льготной ипотеки под 6,5% на покупку новостроек до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина опубликовано 27 октября.Программы ипотечного кредитования с господдержкой стали эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки в России и развития предоставляемых ведомством услуг.В Управлении Росреестра по Владимирской области в соответствии со сведениями о результатах рассмотрения заявлений, представленных в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 №566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году», по состоянию на 15.12.2020 зарегистрировано:- договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - 980;- соглашений об уступке права требования по ДДУ, заключенных заемщиками с юридическими лицами - 276;- прав собственности на основании договоров купли-продажи, заключенного застройщиком с заемщиками - 11;- ипотеки - 1267.Управление Росреестра по Владимирской области напоминает, что претендовать на льготную ипотеку могут граждане, которые оформят кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Пониженная ставка 6,5% действует на весь срок кредита. Срок кредитования по программе составляет 20 лет, первоначальный взнос решением Правительства Российской Федерации в августе был снижен до 15% от стоимости жилья вместо ранее утвержденных 20%.