В двухэтажном корпусе размером более 2300 квадратных метров до конца 2020 года заработают диагностические и консультационные службы для пациентов с инфекционной патологией.

22 декабря во Владимире откроется новый современный Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи. На его строительство потрачено свыше 219 млн рублей.Как сообщили редакции «33Live.Ru» в пресс-службе обладминистрации, в двухэтажном корпусе размером более 2300 квадратных метров до конца 2020 года заработают диагностические и консультационные службы для пациентов с инфекционной патологией.В открытии корпуса пример участие губернатор Владимир Сипягин.