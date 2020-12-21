В 2021 году эта кампания будет продолжена.

В 2021 году эта кампания будет продолжена.В уходящем году Ленинском районе было демонтировано 95 незаконно установленных гаражей. В Октябрьском районе за этот же период - 89 гаражей. Во Фрунзенском районе в текущем году удалили 590 гаражей.Несмотря на это, число подлежащих удалению незаконно установленных гаражей во Владимире еще велико, отмечают в горадминистрации.В Ленинском районе осталось удалить порядка 70 гаражей, в Октябрьском — 482 гаража, во Фрунзенском — 1895 гаражей. Всего по состоянию на 10 декабря в городе Владимире оставалось 2447 незаконно установленных гаражей. Работы по их демонтажу будут продолжены и в 2021 году.Эти как правило заброшенные конструкции не только портят облик города, но часто не используются владельцами по прямому назначению. В лучшем случае, старые гаражи превращены их владельцами в хранилища всякой рухляди. В худшем - скопления незаконных конструкций привлекают асоциальных граждан, и жители справедливо требуют, чтобы гаражные трущобы были удалены.Кроме того, нелегальные гаражи, расположенные на муниципальной земле, препятствуют благоустройству дворовых и общественных территорий, прокладке новых дорог, эффективному использованию муниципальных земельных участков для строительства новых объектов городской инфраструктуры.Напомним, что если владелец не имеет договора аренды земельного участка для размещения металлического гаража, его гараж является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет средств владельца.Если собственник незаконно установленного гаража отказывается вывезти его добровольно, гараж сносится в принудительном порядке. При этом расходы на демонтаж и транспортировку гаража на место временного хранения также возлагаются на владельца.