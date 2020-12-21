10 человек были спасены и еще два - эвакуированы.

10 человек были спасены и еще два - эвакуированы.Сигнал бедствия поступил в 06.50 с улицы Юбилейная, д. 14.По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение в одной из квартир на 6-м этаже. Для спасения людей и тушения пожара были сформированы 2 звена газодымозащитной службы. Из-за пожара верхние этажи оказались сильно задымлены, дым буквально заблокировал людей в их квартирах.С использованием спасустройств сотрудники МЧС России вывели из квартир и спасли 10 человек, ещё 2 были эвакуированы, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Параллельно шло тушение пожара. К сожалению, в ходе тушения на месте была обнаружена погибшая женщина 1937 г.р. В результате пожара сгорела комната на площади 12 кв.м.По предварительным данным, погибшая была инвалидом, самостоятельно передвигаться не могла. Пожар в квартире был обнаружен сиделкой, которая утром пришла к пенсионерке.К ликвидации последствий происшествия привлекались 8 единиц техники и 23 человека.