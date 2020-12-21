На бульваре имени Пушкина открылся каток Пандемия не останавливает любителей покататься на коньках. На открытие пришли десятки людей. В этом году каток оформили в стиле ретро. Для

На бульваре имени Пушкина открылся каток Пандемия не останавливает любителей покататься на коньках. На открытие пришли десятки людей. В этом году каток оформили в стиле ретро. Для владимирцев выступили коллективы детской спортшколы по фигурному катанию и музыканты. Каток работает: В будни с 16.00 до 22.00 В выходные с 10.00 до 22.00, перерыв с 16.00 до