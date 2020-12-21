Для жителей Юрьевца появился новый автобусный маршрут 33С. В 6 утра он начинает двигаться от остановки в Пиганово, затем едет через Юрьевец, проспект Ленина. В центре автобус свернёт на

Для жителей Юрьевца появился новый автобусный маршрут 33С. В 6 утра он начинает двигаться от остановки в Пиганово, затем едет через Юрьевец, проспект Ленина. В центре автобус свернёт на Гагарина и выйдет на Октябрьский проспект. Затем он по сути превратится в кольцевой – от площади Ленина через проспект Строителей автобус вернётся к проспекту Ленина. И