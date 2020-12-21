Согласно утверждённому расписанию, начало движения транспортных средств с остановки «Пиганово» - в 06: 00. Окончание - в 23Ж35. Интервал в часы пик будет составлять 8-9 минут.

В понедельник, 21 декабря года, на дорогах Владимира появился новый автобусный маршрут №33 «С». Он введён с целью улучшения транспортного сообщения в микрорайоне Юрьевец. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Поостановочное движение нового рейса выглядит следующим образом: «Пиганово - Институт защиты животных — ул. Родниковая — ул. Михалькова - Институтский городок - Юрьевец - Московское шоссе - пр-кт Ленина — ул. Пугачёва — пл. Победы - «Руслан и Людмила» - ул. Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Золотые ворота — ул. Спасская — ул. Гагарина — ул. Гороховая - Октябрьский пр-кт — пл. Ленина - Владимирский государственный университет — ул. Гастелло — ул. Белоконской - Марьинка - Педагогический институт — ул. Красноармейская - Черёмушки — ул. Чайковского — пл. Победы — ул. Пугачёва - пр-кт Ленина - Московское шоссе - Юрьевец - Институтский городок — ул. Михалькова — ул. Родниковая - Институт защиты животных — Пиганово».«На нём работают автобусы большого класса, в том числе ЛиАЗы», - пояснил заместитель начальника отдела транспорта и связи администрации Владимира Андрей Мольков.По расписанию, начало движения транспортных средств с остановки «Пиганово» - в 06: 00. Окончание - в 23Ж35. Интервал в часы пик будет составлять 8-9 минут.