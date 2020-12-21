Главный символ Нового года появился на площади перед Белым домом. Ель, высотой 18 метров, украсили разноцветными гирляндами. Привезли её из села Шихобалово Юрьев-Польского района. Росло

Главный символ Нового года появился на площади перед Белым домом. Ель, высотой 18 метров, украсили разноцветными гирляндами. Привезли её из села Шихобалово Юрьев-Польского района. Росло дерево на землях сельхозназначения. Оно мешало производству сельскохозяйственных работ, поэтому срубили её в плановом порядке. На покупку этой новогодней ели средства из областного бюджета не тратились.