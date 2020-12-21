Горадминистрацией установлены места на открытом пространстве для использования населением пиротехнических изделий.
Горадминистрацией установлены места на открытом пространстве для использования населением пиротехнических изделий.
В Ленинском районе:
- поле за гипермаркетом «Лента»
В Октябрьском районе:
- в районе затона (пляж) на реке Клязьма
- территория стадиона «Прометей» в парке культуры и отдыха «Загородный»
Во Фрунзенском районе:
- поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.
В других местах использования населением пиротехнических изделий запрещено.
Управление гражданской защиты города Владимира рекомендует использовать пиротехнику только после ознакомления с мерами безопасности и в местах, установленных для ее применения.
Категорически запрещается:
- покупать пиротехнические изделия на улице, стихийных рынках, не имеющих сертификата соответствия;
- использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;
- использовать пиротехнику в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной передачи, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
- допускать детей к пользованию пиротехникой;
- разбирать или переделывать пиротехнические изделия, производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по мерам безопасности, использовать самодельные изделия;
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.