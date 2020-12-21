Горадминистрацией установлены места на открытом пространстве для использования населением пиротехнических изделий.

Горадминистрацией установлены места на открытом пространстве для использования населением пиротехнических изделий.В Ленинском районе:- поле за гипермаркетом «Лента»В Октябрьском районе:- в районе затона (пляж) на реке Клязьма- территория стадиона «Прометей» в парке культуры и отдыха «Загородный»Во Фрунзенском районе:- поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.В других местах использования населением пиротехнических изделий запрещено.Управление гражданской защиты города Владимира рекомендует использовать пиротехнику только после ознакомления с мерами безопасности и в местах, установленных для ее применения.Категорически запрещается:- покупать пиротехнические изделия на улице, стихийных рынках, не имеющих сертификата соответствия;- использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;- использовать пиротехнику в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной передачи, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);- допускать детей к пользованию пиротехникой;- разбирать или переделывать пиротехнические изделия, производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по мерам безопасности, использовать самодельные изделия;- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.