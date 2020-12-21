Стоимость оборудования – 195 миллионов рублей.

Современный радиотерапевтический комплекс для проведения высокоточного облучения злокачественных новообразований ввели в эксплуатацию в областном онкодиспансере. Стоимость оборудования – 195 миллионов рублей.Средства федерального бюджета , их выделили по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Появление во Владимирском онкодиспансере современного линейного ускорителя – большой шаг в развитии лучевой терапии в области. Медицинская техника произведена в США компанией «Varian» – мировым лидером в этой сфере. Аппарат «Varian TrueBeam» позволит не только увеличить объемы лучевой терапии в Владимирском онкодиспансере, но и внедрить новые методы радиотерапевтического лечения. Специалисты онкодиспансеры прошли обучение в ведущих клиниках Европы, Москвы и Санкт-Петербурга.Андрей Шейко, заведующий радиотерапевтическим отделением № 2 Владимирского областного онкодиспансера:- Мы долго ждали поставки данного оборудования для того, чтобы мы могли уже лечить пациентов более прицельно, более прецизионно. Онкология сейчас -это погоня за персоницифированным лечением, т.е лечение направлено на данного конкретного больного в данной конкретной ситуации с такой-то, такой- то стадией рака с помощью данного оборудования с помощью его очень высокой точности. . То есть данный аппарат -инновационный аппарат, котОрый применяется в клиниках США, Европы, имеет возможность облучать опухоль с точностью 0,75 миллиметра .