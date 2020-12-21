Скорость ветра на протяжении недели будет колебаться на уровне 8-14 метров в секунду.

По информации синоптиков, в начале новой недели жителей Владимирской области ждёт похолодание.Днём в понедельник, 21 декабря, температура будет колебаться возле нулевой отметки, но уже во вторник снова начнутся заморозки. Ближе к выходным специалисты обещают выпадение снега. По ночам гидромедцентр передаёт до -14 градусов Цельсия.Скорость ветра на протяжении недели будет колебаться на уровне 8-14 метров в секунду.