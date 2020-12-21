Владимирстат подвел итоги года.

Владимирстат подвел итоги года.Во Владимирской области в сельскохозяйственных организациях.К началу декабря 2020г. по сравнению с соответствующей датой 2019г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,3% и составило 120,7 тыс. голов.В том числе, коров тало меньше на 1,0% (50,6 тыс. голов). Также сократилось поголовье овец и коз – на 44,4% (0,9 тыс. голов), птицы – на 6,0% (3268,8 тыс. голов). Поголовье свиней увеличилось на 23,2% (0,3 тыс. голов).При этом за январь-ноябрь 2020 г. сельскохозяйственными организациями области произведено 30,4 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 19,1% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, 361,9 тыс. тонн молока (больше на 4,6%), 510,1 млн. штук яиц (больше на 5,0%).